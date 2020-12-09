أول رد عراقي على اتهامات الخارجية الأمريكية حول قصف السفارة

2020/12/09 | 15:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي، الأربعاء، على اتهام وزارة الخارجية الأمريكية، "الفاسدين وقتلة المتظاهرين" بالوقوف خلف عم...

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