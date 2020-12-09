2020/12/09 | 15:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يصوت على 3 قوانين ويصدر توجيها بشأن التظاهرات في كوردستان

صوت مجلس النواب، الأربعاء، على ثلاثة قوانين فيما اصدر توجيها بشأن التظاهرات في إقليم كردستان.

وقال مصدر إن المجلس أكد على صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين ووجه لجنة حقوق الانسان النيابية الى زيارة ميدانية الى مناطق التظاهرات في اقليم كردستان.

وأضاف، أن المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة ١٩٩٠.

وصوت أيضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤

وكذلك مشروع قانون الغاء قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم ٣ لسنة ١٩٧٩ الملحقة بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على 3 قوانين ويصدر توجيها بشأن التظاهرات في كوردستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على 3 قوانين ويصدر توجيها بشأن التظاهرات في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).