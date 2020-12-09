العراق يسجل موقفاً وبائياً “منخفضاً” لكورونا رغم ارتفاع الشفاء بقليل: يقترب من 500 الف حالة خلال 24 ساعة

2020/12/09 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق.

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