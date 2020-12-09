الكاظمي بإفتتاح معرض الكتاب: العراق قاوم لآلاف السنين كل أنواع التقسيم والاحتلال

2020/12/09 | 15:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي في دورته لهذا العام التي حملت، اسم شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب.

وقال الكاظمي خلال كلمة عقب الافتتاح : إن الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي، فقد بدأ الباري كتابه بالدعوة الى القراءة، وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوّتنا.

وأضاف إننا نجتمع اليوم للاحتفاء بروح العراق، روح هذا البلد الذي قاوم لآلاف السنين كل أنواع التقسيم والتهميش والاحتلال، لكنّه قاومها بالثقافة، التي هي صنعة العراقيين وهي جوهر احتفاء الإنسانية بهم.

كما بيّن الكاظمي أن هذا المعرض يأتي في سياق فهم العراقيين للفن والثقافة والإبداع، وأن الأمم تبنى بمفكريها ومبدعيها وعلمائها، وتتوحد بهم، وتكبر بهم وهم وسيلتها لحفظ إرثها عبر التأريخ.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة في أروقة المعرض وأجنحته، واطلع على مشاركات دور النشر والمؤسسات الثقافية العراقية والعربية والأجنبية.

وكان في استقبال الكاظمي لدى وصوله المعرض كل من السيد وزير الثقافة، والسيد وزير التجارة، فضلاً عن جمع من ممثلي دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة وجمع من المواطنين الذين ارتادوا المعرض في يومه الأول.

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