البرلمان يعقد جلسة ثانية مساء اليوم

2020/12/09 | 15:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: البرلمان قرر عقد جلسة ثانية له اليوم في الساعة الثامنة مساء

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