تكليف مهدي جاسم الموسوي بمهام وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية

2020/12/09 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكليف مهدي جاسم سعد الموسوي بمهام وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية.

وأوضحت وثيقة موقعة من الأمين العام للمجلس حميد الغزي، أن الأمر الديواني جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء في الثامن من كانون الأول الحالي بتكليف مهدي جاسم سعد الموسوي بمهام وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية.

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