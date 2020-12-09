مجلس النواب يصوت ويجري القراءة لـ 9 مشاريع قوانين

2020/12/09 | 15:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء مجلس النواب، يوم الأربعاء، عقد جلسته الاعتيادية رقم 26 برئاسة محمد الحلبوسي، للتصويت واجراء القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين.

وذكر مصدر نيابي لـ PUKmedia، ان المجلس يعقد جلسته رقم 26 برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأضاف ان الجلسة تتضمن الفقرات التالية:

1- التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990.

2- التصويت على مشروع قانون إلغاء القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1979 الملحقة بها.

3- التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004.

4- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

5-القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

6- القراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980.

7- القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل نفقات إنتخابات مجلس النواب.

8- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

9- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى معاهدة التعاون بشأن براءات PCT لسنة 1970.

PUKmedia خاص

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