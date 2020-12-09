انطلاق دورة مظفر النواب لمعرض الكتاب الدولي

2020/12/09 | 15:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق، اليوم الاربعاء، في العاصمة الاتحادية بغداد، معرض العراق الدولي للكتاب.

المعرض والذي يحمل عنوان (دورة مظفر النواب)، افتتحه رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ينطلق تحت شعار (هلا بالكتاب)، وبمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية.

هذا وتضم اجنحة المعرض نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والإبداعية والفنية.

PUKmedia خاص

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