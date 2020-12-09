2020/12/09 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الصحة الوطنية في إنكلترا اليوم الأربعاء إن هيئة الرقابة البريطانية أوصت بألا يحصل مرضى لهم تاريخ في أمراض الحساسية الشديدة على لقاح فايزر - بيونتيك للوقاية فيروس كورونا وذلك بعد ظهور آثار جانبية سلبية على شخصين في اليوم الأول لطرح اللقاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يوم على طرحه.. بريطانيا تحذر مرضى الحساسية الشديدة من لقاح فايزر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يوم على طرحه.. بريطانيا تحذر مرضى الحساسية الشديدة من لقاح فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).