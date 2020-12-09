2020/12/09 | 15:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي في دورته لهذا العام التي حملت اسم شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب.

وقال الكاظمي، خلال كلمة عقب الافتتاح بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الأول 2020)، إن "الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي، فقد بدأ الباري كتابه بالدعوة إلى القراءة، وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوّتنا".

وأضاف إننا "نجتمع اليوم للاحتفاء بروح العراق، روح هذا البلد الذي قاوم لآلاف السنين كل أنواع التقسيم والتهميش والاحتلال، لكنّه قاومها بالثقافة، التي هي صنعة العراقيين وهي جوهر احتفاء الإنسانية بهم".

وبيّن الكاظمي أن "هذا المعرض يأتي في سياق فهم العراقيين للفن والثقافة والإبداع، وأن الأمم تبنى بمفكريها ومبدعيها وعلمائها، وتتوحد بهم، وتكبر بهم وهم وسيلتها لحفظ إرثها عبر التأريخ".

واشار البيان أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة في أروقة المعرض وأجنحته، واطلع على مشاركات دور النشر والمؤسسات الثقافية العراقية والعربية والأجنبية".

واضاف أنه "كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله المعرض كل من وزير الثقافة، وزير التجارة، فضلاً عن جمع من ممثلي دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة وجمع من المواطنين الذين ارتادوا المعرض في يومه الأول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).