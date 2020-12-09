“تحذيرات مقلقة” من لقاح كورونا “فايزر” لفئة محددة بعد يوم واحد على توزيعه

2020/12/09 | 16:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت هيئة الصحة الوطنية في إنكلترا، اليوم الأربعاء، إن هيئة الرقابة البريطانية أوصت بألا “يحصل مرضى لهم تاريخ في أمراض الحساسية الشديدة على لقاح فايزر – بيونتيك” للوقاية فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور آثار جانبية سلبية على شخصين في اليوم الأول لطرح اللقاح.

وكانت السلطات الصحية في المملكة المتحدة بدأت، يوم أمس الثلاثاء، تقديم الجرعات الأولى من لقاح كورونا الذي تم اختباره على نطاق واسع، وتلقى المرضى الجرعة الأولى من اللقاح في المستشفيات المخصصة لذلك والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال ستيفن بويس المدير الطبي في هيئة الصحة الوطنية في إنكلترا “كما هو شائع مع اللقاحات الجديدة، أوصت الهيئة الرقابية على سبيل الاحتراز بألا يُعطى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي يتعلق بالحساسية هذا اللقاح”.

وكشفت جون راين الرئيسة التنفيذية للوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية عن “حالتي إصابة برد فعل تحسسي مساء أمس”.

وبريطانيا هي أول دولة ترخص استخدام لقاح تحالف فايزر بيونتيك الألماني الأميركي في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا بحلول أواخر ديسمبر الحالي، فيما بدأت روسيا بالفعل بتوزيع لقاحها “سبوتنيك في”.

وتأمل السلطات تلقيح الفئات التسع التي لها الأولوية بحلول الربيع، وهي تتضمن من تفوق أعمارهم 50 عاما، والعاملين في المجال الصحي، والأشخاص المعرضين للخطر.



ويمثل هؤلاء نسبة 99% من وفيات الفيروس.

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