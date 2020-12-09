2020/12/09 | 16:05 - المصدر: سفن سكاي

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اعلنت وزارة التربية موافقتها على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بأداء الدور الثالث لكافة الدروس ، وحددت يوم 21 من الشهر الحالي موعدا لأجرائها .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: شمول طلبة الصفوف المنتهية بالدور الثالث لكافة الدروس 7 SKY TV.

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