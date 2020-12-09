حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى اتخاذ خطوات جريئة بشأن ملف النزوح والسجون

2020/12/09 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية الى اتخاذ خطوات جريئة لتعزيز حقوق الانسان في البلاد وعدم الاكتفاء بقراءة بيانات دون مستوى الطموح.

اللجنة في بيان أن ملف النزوح وواقع السجون والمعتقلات العراقية بات مركونا على الادراج في وقت تتطلب المرحلة الراهنة وضع حلول ومعالجات من شأنها بناء منظومة قيمية وقانونية رادعة تعيد تلاحم نسيج الشعب الذي يعاني من انتهاكات لحقوقه وبشكل متنامي نتيجة لعوامل مختلفة، مشيرة إلى ضرورة عمل جميع الاطراف على تعزيز المناخات المناسبة التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعلامية والمجتمعية لضمان أن تكون حقوق الانسان فاعلة وحقيقية.

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