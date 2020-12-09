زيدان يناقش آلية عمل اللجنة التحقيقية في مكافحة الفساد

2020/12/09 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، آلية عمل اللجنة التحقيقية في مكافحة الفساد.

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