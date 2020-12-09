البرلمان يفتتح أعمال جلسته الـ26.. ويوجه بزيارة مناطق التظاهرات في إقليم كوردستان

2020/12/09 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افتتح مجلس النواب، الاربعاء، اعمال جلسته رقم 26 برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، فيما وجه الأخير لجنة حقوق الانسان بزيارة مناطق التظاهرات في اقليم كوردستان.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 كانون الاول 2020)، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة النيابية الرابعة".

وفي سياق متصل، قال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان اليوم الاربعاء، ان الحلبوسي أكد خلال جلسة البرلمان، على ضرورة صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين، موجها لجنة حقوق الانسان النيابية بزيارة ميدانية الى مناطق التظاهرات في اقليم كوردستان.

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