رد رسمي على وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح

2020/12/09 | 16:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} على مدار الساعات الماضية، انتابت الكثيرين حالة من القلق من انتشار أنباء عن وفاة 6 أشخاص، خلال تجارب التي أجريت على لقاح "فايزر" و"بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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