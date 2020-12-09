أهذا كل ما فهمته عن ماركس!؟ ( بصدد هرطقات حسين علوان عن ماركس وحكمت حول الدين) - توما حميد

2020/12/09 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد مقدمة:لقد اثرت التريث قليلا في تكملة ردي السابق على حسين علوان لارى اي مسائل سيتناولها، ولكن انتظرت وانتظرت ولحد الحلقة 13، فرغم كل جهده واقتباساته الطويلة، لم اجد شيء جديد يذكر، سوى تكرار مكررات لفكرة واحدة، اذ ان كل الحلقات المنشورة لحد الان لاتتعدى فكرة واحدة وهي يجب عدم نقد الدين وان الدين كبناء فوقي ينتجه البناء التحتي-علاقات الإنتاج (!!)، وبالتالي، وهذا هو الهدف الاساسي، تبرير مواقف تيار ......





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