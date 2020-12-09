الاتحاد الأوروبي: دعم العراق في مكافحة الفساد أولوية

2020/12/09 | 16:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير الاتحاد الأوروبي، مارتن هوث، اليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020، أن دعم العراق بمكافحة الفساد أولوية بالنسبة لفريق أوروبا.

وقال هوث، إن "اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، مبينا أن "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد وتنفيذ الإصلاحات أمر بالغ الأهمية من أجل الاقتصاد العراقي ولصالح المواطنين العراقيين لاستعادة الثقة في مؤسساتهم".

وأضاف هوث في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، أن "دعم العراق في القيام بذلك يعتبر أولوية بالنسبة لفريق اوروبا".

ويحتفل العالم بالتاسع من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع بشكل عام.

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