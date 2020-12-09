التربية الاتحادية: العام الدراسي المنصرم سنة عدم رسوي

2020/12/09 | 16:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت هيئة الرأي في وزارة التربية الاتحادية، اليوم الاربعاء، العام الدراسي الماضي 2019-2020 سنة عدم رسوب.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت على اعتبار العام الدراسي الماضي 2019-2020 سنة عدم رسوب.

واضافت: ان هيئة الراي في الوزارة صوتت كذلك، على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بإداء امتحانات الدور الثالث لكافة الدروس، محددة الـ 21 من الشهر الحالي موعدا لانطلاقه.

واشار البيان الى، ان الهيئة قررت السماح لطلبة الغش الجماعي بإداء امتحان الدور الثالث، وادناه جدول بامتحانات الدور الثالث.

PUKmedia عن اعلام وزارة التربية

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