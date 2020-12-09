مسؤولة دولية: كورونا كشف نقاط ضعف مجتمعاتنا 

2020/12/09 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، الأربعاء إن وباء كورونا "كشف كل شروخ مجتمعاتنا ونقاط ضعفها".

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