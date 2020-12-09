يونس محمود : فخور بما يقدمه نادي الجامعة

2020/12/09 | 16:36 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بارك رئيس الهيئة الادارية لنادي الجامعة يونس محمود نتائج فريق كرة القدم في النادي المتحققة في دوري الدرجة الاولى لمحافظة بغداد المؤهلة للدوري الممتاز .

واكد محمود عقب نهاية مباراة الفريق امام شباب العراق والتي انتهت بفوز الجامعة بهدف دون رد ان “الفريق بالرغم من حداثة عهده وعمره الذي لم يتجاوز الثلاث اشهر الا انه اثبت قدرته على تقديم كرة قدم محترمة يشيد بها القاصي والداني وبات مصدر فخر لكل من ينتمي لهذا الكيان”.

واشاد محمود بعمل الكادر التدريبي بقيادة المدرب سامر سعيد الذي بانت لمسته على اداء الفريق وتحقيقه نتائج مميزة افضت الى تواجده في صدارة ترتيب المجموعة التي تضم فرقاً لها باع طويل في دوري الدرجة الاولى .

وبين ان “الهيئة الادارية لن تدخر جهداً في سبيل دعم الفريق على الصعيدين المعنوي والمادي من اجل توفير ارضية مناسبة للكادر التدريبي واللاعبين للوصول الى الهدف الاسمى والارتقاء بأسم نادي الجامعة عالياً”.

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