الكاظمي: الأمم تبنى بمفكريها ومبدعيها والثقافة هي أساس التغيير

2020/12/09 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي في دورته لهذا العام التي حملت، اسم الشاعر مظفر النوّاب.

وقال الكاظمي عقب الافتتاح، إن الأمم تبنى بمفكريها ومبدعيها وعلمائها، مبينا ان الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع.

واكد الكاظمي ان العراق قاوم كل أنواع التقسيم والتهميش والاحتلال، من خلال الثقافة، مؤكدا ان هذا المعرض يأتي في سياق فهم العراقيين للفن والثقافة والإبداع.

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