التربية تقرر اعتبار العام الدراسي 2019-2020 سنة عدم رسوب

2020/12/09 | 17:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، الأربعاء، على اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ سنة "عدم رسوب".

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