النصر ينفي نيته إستجواب الكاظمي

2020/12/09 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، نيته ككيان سياسي إستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الاتتلاف في بيان صحفي، ان “ائتلاف النصر ينفي نيته ككيان سياسي إستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويرى إنّ من حق النواب ومن مختلف الكتل ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص أسباب الإستضافة أو الإستجواب لأي مسؤول تنفيذي بما يتصل بأدائه وفق معايير صحيحة”.

واكد انه “في الوقت ذاته إن لديه العديد من الملاحظات حول أداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين”.

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