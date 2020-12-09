الحلبوسي يوجه باستضافة وزير النقل بشأن ملف ميناء الفاو الكبير

2020/12/09 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية خلال الجلسات المُقبلة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئيس مجلس النواب وجه بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية خلال الجلسات المُقبلة لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته الـ 29 اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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