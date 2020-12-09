كورونا الرصافة: الشفاء يكسب جولة جديدة ضد الإصابات ويمضي نحو 70 الف حالة خلال 24 ساعة

2020/12/09 | 17:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 92 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 53 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 92 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 53حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الاول 6 حالات

قطاع الشعب 29حالة

قطاع البلديات الثاني 4حالات

قطاع النهروان 9 حالات

قطاع الصدر 5 حالات

– 39 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 6 حالات محلة 521 ، 553، الكيارة، الدسيم

الكرادة حالتين

الاعظمية 3 حالات محلة, 314, 308، 316

الشعب 6 حالات في البنوك، ، حي اور، 359

شارع فلسطين 4 حالات محلة , 503 .506, 502

البلديات 5 حالات , شارع المصرف

بارك السعدون 4 حالات

حي اور 5 حالات

وحالة واحدة في كل من الراشدية والسيدية والصليخ والتويثة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 71812 توفي منهم 1407 فيما اكتسب الشفاء 69098 ومتبقي قيد العلاج 1307”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 143

الوفيات: صفر

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