2020/12/09 | 17:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) لسنة ١٩٧٠.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون انضمام العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون انضمام العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).