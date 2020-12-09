البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت

2020/12/09 | 17:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انهى مجلس النواب في جلسته الـ27 المنعقدة، اليوم الاربعاء، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢.

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