2020/12/09 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يوجه باستضافة وزير النقل وينهي القراءة الأولى لثلاثة قوانين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يوجه باستضافة وزير النقل وينهي القراءة الأولى لثلاثة قوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).