منظمات دولية وحقوقية تطالب الحكومة العراقية بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين والناشطين

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مجموعة من منظمات حقوق الانسان بيانا طالبت فيه الحكومة العراقية بمحاسبة ومساءلة المتورطين بقتل المتظاهرين والناشطين والافراج عن المحتجزين.

ودعا البيان الذي اشتركت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان وغيرها، دعا إلى اجراء تحقيق شامل وعادل في حالات الاعتقال منذ ثورة تشرين العام الماضي وحتى الان والتحقيق بحالات والاختفاء القسري والقتل بحق عشرات الناشطين والصحفيين، والافراج عن المحتجين المطالبين بحقوقهم.

وأشار البيان إلى أن حكومتي بغداد وأربيل تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القوانين الدولية بمحاكمة مرتكبي الجرائم على الرغم من التعهدات المتكررة بتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة.

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