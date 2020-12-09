الحلبوسي يوجه بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزراة المالية لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد وجه رئيس مجلس النواب بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزراة المالية خلال الجلسات المُقبلة لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير.

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