مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون اقامة الاجانب

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد انهى مجلس النواب ، القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦

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