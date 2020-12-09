بالوثيقة: مشروع قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، نص مشروع قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2016 والذي أنهى مجلس النواب اليوم القراءة الأولى له.

نص التعديل

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