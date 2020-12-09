التربية تعلن موافقتها على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء، 09 كانون الأول، 2020، موافقتها على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية للعام الدراسي الحالي، استنادا للضوابط التي حددتها المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي والتي تنص على عدم وجود مدرسة مسائية في (القضاء أو الناحية) ، فضلاً عن عدم وجود مدرسة مسائية تتضمن الاختصاصين (الاحيائي والتطبيقي) للمرحلة الاعدادية في المدارس القريبة من محل سكن الطلبة ".

واضاف البيان أنه "في حال وجود حالات مثبتة من اللجان الطبية او المستشفيات التخصصية لبعض الطلبة منها (العشو الليلي او العوق الفيزيائي ، فضلاً عن ذلك عدم تجاوز اعمار الطلبة المراد استضافتهم في المدارس النهارية السن النظامي لتلك المدارس ، على ان يكون اخر موعد للاستضافة لغاية الـ20 من شهر كانون الثاني لعام 2021".

وأشار إلى أن "الوزارة الزمت مديرياتها العامة بالتقيد التام بالضوابط اعلاه حفاظاً على نزاهة عمل المؤسسة التربوية ".

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