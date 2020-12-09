البرلمان يُنهي مناقشة قانون تمويل نفقات الانتخابات ويرفع جلسته

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، فيما رفع جلسته.

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