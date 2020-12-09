2020/12/09 | 17:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن النائب امجد العقابي، اليوم الاربعاء، جمع تواقيع النواب من اجل تضمين موظفي العقود و الأجور قرار (٣١٥) إلى موازنة عام ٢٠٢١.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تواقيع نيابية لتضمين موظفي العقود والأجور إلى موازنة ٢٠٢١) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تواقيع نيابية لتضمين موظفي العقود والأجور إلى موازنة ٢٠٢١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).