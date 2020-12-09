عاجل.. التربية تقرر السماح للراسبين بالغش الجماعي بإداء امتحان الدور الثالث

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت هيئة الرأي في وزارة التربية، السماح للطلبة الذي تم اعتبارهم راسبين بسبب الغش الجماعي من الصفوف المنتهية بإداء امتحان الدور الثالث.

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