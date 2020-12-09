سؤالان برلمانيان لرئيس الوزراء ووزير الصحة عن تناقض التصريحات الحكوميـة حول افتتاح مستشفى النجف الاشرف

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجهت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، سؤالين برلمانيين الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحـة حسن التميمي ، عن تناقض التصريحات الحكومية بشأن افتتاح مستشفى النجف الاشرف ثم الاعلان عن عدم جاهزيته والتوجه لاحالته للاستثمار./انتهى5

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