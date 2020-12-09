مستشار الامن القومي لقائد بعثة الناتو في العراق : نتطلع الى تعاون ستراتيجي في مجالات الدفاع و الأمن وتبادل المعلومات

2020/12/09 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي مع قائد بعثة الناتو في العراق، التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الامن وتبادل المعلومات والتدريب.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي التقى ، بمكتبه اليوم الأربعاء، قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق الركن بيير بوغهولم أولسن، وشهد اللقاء بحث التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في العراق، في مجالات الأمن وتبادل المعلومات والتدريب، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة".وقال الاعرجي خلال اللقاء :" ان العراق يتطلع الى تعاون ستراتيجي في مجالات الدفاع والامن والتدريب وتبادل المعلومات، بما يخدم استقرار المنطقة ويجنبها مزيدا من التوترات".واشار الى :" ان تطوير قدرات القوات العراقية مهم جدا، وان الحكومةالعراقية عازمة على تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية ، وهي جديرة بذلك ، وسيكون للأمن الوطني دور كبير كذلك ، ولهذا نحتاج مزيدا من التدريب والدعم الذي يجب ان يشمل كل الأجهزة الأمنية ".من جانبه اوضح قائد بعثة الناتو :" ن وجود البعثة في العراق، جاء بناءً على طلب من الحكومة العراقية، للمساعدة وفق الامكانيات المتوفرة"، مبينا :" ان البعثة تعمل على الاستفادة من خبرات العراقيين في عملها"./انتهى7

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