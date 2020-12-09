بغداد.. وفد حكومة الاقليم يجتمع مع رئيس الجمهورية

2020/12/09 | 17:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء وفد حكومة الاقليم الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان عقد اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في العاصمة الاتحادية بغداد.

وكان وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، قد توجه في وقت سابق من اليوم الاربعاء، برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة الاتحادية بغداد لبدء جولة جديدة من المفاوضات.

هذا ومن المقرر ان تبدأ مباحثات الوفد في وقت لاحق من اليوم مع وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية والاطراف ذات العلاقة.

PUKmedia خاص

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