مجلس النواب يعقد جلسة ثانية اليوم

2020/12/09 | 17:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر نيابي اليوم الاريعاء، ان مجلس النواب، بدء عقد جلسته رقم 27 برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، مشيرا الى ان الجلسة تأتي لانهاء فقرات الجلسة السابقة.

وقال النائب حسن آلي عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب بدأ عقد جلسته رقم 27 برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب.

وأضاف: ان الجلسة تأتي لاستكمال فقرات الجلسة رقم 26.

وكان النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد قال خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، ان المجلس رفع جلسته رقم 26 بعد اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل نفقات إنتخابات مجلس النواب.

واضاف: ان رفع الجلسة يأتي لمناقشة مشروع القانون الموما اليه اعلاه، مشيرا الى ان اغلب النواب يتفقون مع عدم اقرار القانون وجعله كفقرة في الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021، مبينا ان المجلس سيعقد خلال اليوم جلسة اخرى لانهاء فقرات جدول اعماله.

PUKmedia خاص

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