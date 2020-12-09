2020/12/09 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يشعر الأمن أو القضاء المصري بأي إحراج عندما أخلى سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد ساعات من مطالبة نجمة هوليود الأميركية سكارليت جوهانسون بإطلاق سراحهم..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر السيسي بين "كلمتين كمان يا ست" و"بركاتك يا بايدن") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر السيسي بين "كلمتين كمان يا ست" و"بركاتك يا بايدن") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).