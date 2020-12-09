التربية توافق على استضافة الطلبة المسائيين في الدراسة الصباحية

2020/12/09 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وافقت وزارة التربية، الأربعاء، على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (9 كانون الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية للعام الدراسي الحالي، استنادا للضوابط التي حددتها المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي والتي تنص على عدم وجود مدرسة مسائية في (القضاء أو الناحية) ، فضلا عن عدم وجود مدرسة مسائية تتضمن الاختصاصين (الاحيائي والتطبيقي) للمرحلة الاعدادية في المدارس القريبة من محل سكن الطلبة ".

واضاف البيان أنه "في حال وجود حالات مثبتة من اللجان الطبية او المستشفيات التخصصية لبعض الطلبة منها (العشو الليلي او العوق الفيزيائي ، فضلا عن ذلك عدم تجاوز اعمار الطلبة المراد استضافتهم في المدارس النهارية السن النظامي لتلك المدارس، على ان يكون اخر موعد للاستضافة لغاية الـ20 من شهر كانون الثاني لعام 2021".

وأوضح أن "الوزارة الزمت مديرياتها العامة بالتقيد التام بالضوابط اعلاه حفاظاً على نزاهة عمل المؤسسة التربوية ".

A.Sh

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