مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع تعديل قانون التدرج الطبي البيطري

2020/12/09 | 17:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) لسنة ١٩٧٠.

كما انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢.

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