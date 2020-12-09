القصاب: اغلب الكتل دخلت الشيخوخة وبطريقها للتلاشي وانتخابات2021 ستكون صادمة

2020/12/09 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد المحلل السياسي نجم القصاب، الاربعاء، ان جميع الكتل متيقنة بعدم حصول اي منها على المقاعد التي حصلت عليها في 2018، مبينا ان الكتل شاخت وفي طريقها للتلاشي.

وقال القصاب لـ/المعلومة/ ان “اغلب الكتل لسياسية على الساحة كانت تمتع بجمهور مؤمن بها والدليل ما حصلت عليه من نتائج في الانتخابات في كل دورة”.

واضاف ان “انتخابات 2018 كانت صحوة الموت الاخيرة لتلك الكتل بالنتائج التي حصلت عليها”، مشيرا الى ان “انتخابات 2021 في حال اجرائها لن تتمكن اي كتلة من الحصول على النتائج ذاتها او تحقيق النصف زائد واحد وستتراجع جميعا بالمقعاعد”.

واوضح القصاب ان “اغلب الكتل شاخت وعند وصولها الشيخوخة دخلت الان بمرحلة التلاشي مما سيجعلها بحالة صدمة في انتخابات المقرر اجرائها في حزيران 2021”.انتهى25و

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