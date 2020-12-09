مصرف الرشيد : رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية

2020/12/09 | 17:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاء الموافق 9 كانون الاول رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم لدى المصرف

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة .

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