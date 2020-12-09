2020/12/09 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” مسودة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦، الذي استكمل مجلس النواب القراءة الاولى له في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء.

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