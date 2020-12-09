السيد عمار الحكيم لوفد كردي: استحضار المصلحة الوطنية لحل الاشكاليات والاحتكام للدستور

2020/12/09 | 17:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال زعين تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، ان "تطورات المشهد السياسي في العراق والعلاقة بين بغداد والإقليم ، كانت أهم المحاور التي بحثناها خلال لقائنا وفدا من بعض القوى والأحزاب الكردية برئاسة يوسف محمد.

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