الرشيد يعلن عن رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي الداخلية

2020/12/09 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان صحفي، كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ “مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة”.

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