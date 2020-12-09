2020/12/09 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم تنشر تقرير لجنة التحقيق النيابية الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية

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